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اشتداد المعارك بين حزب الله وقوات الاحتلال على الحدود

2 نوفمبر 2023
اشتداد المعارك بين حزب الله وقوات الاحتلال على الحدود

وطنا اليوم:استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة ‎الخيام في لبنان، ما أسفر عن إصابة شخص ، وفق مصادر أكدت اشتداد المعارك على الحدود اللبنانية.
بدورها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلية، بأنه تم اعتراض طائرتين طائرتين انتحاريتين في أجواء” “المطلة”، في الوقت الذي قصفت بشكل عنيف المناطق الواقعة بين بلدة حولا ووادي السلوقي
وفي سياق منفصل، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “الولايات المتحدة تملك معلومات استخباراتية بأن مجموعة فاغنر الروسية تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي SA-22 إلى “حزب الله.


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