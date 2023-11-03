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عاجل – مصدر غربي: صفقة تبادل أولية بين حماس وإسرائيل بطريقها للتنفيذ

منذ ساعة واحدة
عاجل – مصدر غربي: صفقة تبادل أولية بين حماس وإسرائيل بطريقها للتنفيذ

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