جمعية جماعة الإخوان المسلمين تثمن خطوة استدعاء السفير الأردني

وطنا اليوم – قال المكتب الإعلامي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين بأن الجمعية تقف بقوة خلف الموقف الأردني الصلب تجاه ما يحدث في غزة من إجرام إسرائيلي.

وأضاف المكتب الإعلامي للجمعية ان الجمعية تعتبر استدعاء السفير الأردني من الكيان المحتل خطوة ضاغطة، نتمنى أن تحذو حذوها دول عربية أخرى كما فعلت أيضاً دول صديقة، لمزيد من الضغط وإجبار إسرائيل وقف شلال الدم الذي تريقه في غزة.

وقال المكتب إننا في الجمعية ننظر لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وزياراته ولقاءاته الأخيرة مع زعماء دول شقيقة في سياق ضرورة وجود تنسيق عربي وموقف موحد وصلب كرسالة للمجتمع الدولي الذي يقف خلف إسرائيل بأنه لا يمكن استمرار هذا الإجرام بحق الأبرياء في غزة.

تفتح المجال أمام في الاتجاه الصحيح وندعو الى مزيد من الالتفاف حول الدعم لأهلنا في غزة ودعمهم بكل ممكن ومتاح.