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جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة “صيد القطط”

2 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة “صيد القطط”

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إحباط شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي حاولت انتزاع معلومات من جنوده لصالح حركة حماس، وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ قرابة الشهر. وادعى جيش الاحتلال، أن هذه الشبكة تديرها إيران ودول وجماعات وصفها بـ”الإرهابية” مناهضة لإسرائيل ومعادية للغرب.

وأشار بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلى أن أصحاب الحسابات المزيفة استخدمت صورًا لنساء حقيقيات في ممارسة تُعرف باسم “صيد القطط”، وأدارو نوعًا من العلاقة الرومانسية من خلال “المراسلات والتسجيلات الصوتية ومكالمات الفيديو”، وذلك في محاولة للحصول على معلومات لصالح حماس.


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