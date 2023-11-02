آفاق تشارك في مؤتمر الشرق الشبابي السابع تحت عنوان ( اجتياز العوائق)، أضخم مؤتمر شبابي في المنطقة في اسطنبول – تركيا

وطنا اليوم:شارك وفد ممثل لمبادرة آفاق في مؤتمر الشرق الشبابي الدولي السابع المنعقد في اسطنبول – تركيا من 20-30 أكتوبر 2023، ويعد المؤتمر تجمعا استثنائيا لشبكة الشرق الشبابية ومجتمعاتها المنتشرة حول العالم . وبمشاركة وحضور ما يزيد عن 1500 شخصية عالمية من 50 دولة، بما في ذلك صناع القرار والمفكرين والعلماء والناشطين، بالاشتراك مع الشباب النشط دولياً في مختلف المجالات، ممهداً الطريق لمناقشة تطورات المشهد العالمي وسط أحداث ديناميكية وسريعة التطور ومبنيّ على تمكين الشباب وزيادة مساحة الاهتمام بالابتكار التكنولوجي لبناء مجتمع مدني مرن، قادر على تشكيل مستقبل مليء بالوعود والإمكانيات، يساهم في خلق عالم أفضل للأجيال القادمة.

ووفر المؤتمر مساحة مشتركة للشباب وقادة الرأي لمناقشة التحديات والفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشباب، وناقش فرص تصور المستقبل عبر تحليل الأثر العميق للتحولات الحضارية، ولا سيما حضارة الشرق، ودور الاتجاهات التكنولوجية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والإعلام والرياضات الإلكترونية في تشكيل المستقبل.

وانعقد مؤتمر الشرق الشبابي الدولي السابع هذا العام تحت عنوان ( اجتياز العوائق)، في ظل ظروف استثنائية، حيث يشهد العالم أحداث عصيبة تمر بها المنطقة والتي تتطلب إحساسًا متزايدًا بالمسؤولية والتزامًا أكبر ومعالجة قضاياها. وتضمن المؤتمر عدة جلسات ناقشت التطورات الحاسمة الجارية في منطقتنا، وتداعياتها الأوسع على منطقة الشرق الأوسط والنظام الإقليمي والدولي.

ولطالما كان مؤتمر الشرق الشبابي الدولي رمزًا للأمل والمستقبل للشباب العربي والمنطقة، حيث يركز على تعزيز الحوار والتفاهم بين الشباب من خلفيات متنوعة عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات والحلول المبتكرة لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عُقدت ستة مؤتمرات مختلفة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه منطقتنا والعالم، بدءاً من مؤتمر الشرق الشبابي الدولي الأول عام 2012 ومروراً بمؤتمر استشراف المستقبل عام 2015، ثم مؤتمر عهد جديد عام 2016، ومؤتمر ننحاز للمستقبل عام 2017، ومؤتمر امتلك مستقبلك عام 2019، وصولاً إلى مؤتمر انعتاق الخيال عام 2022.

وبعيد انتهاء المؤتمر عقد مخيماً تدريبياً استمر لمدة خمسة أيام في منطقة بورصا التركية شمل على ورش عمل ومحاضرات ادارها متخصصون وأكاديميون جامعيين وباحثين وخبراء من مختلف أرجاء العالم في مواضيع اشتملت على رسم السياسات الاستراتيجية وشبكات وديناميكيات التغيير والاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا والصحة النفسية للشباب والإعلام والتعليم والمناخ والذكاء الاصطناعي، وهي مواضيع ضمن رؤية ورسالة مبادرة آفاق وبرامجها المتعلقة بالثقافة المالية والمصرفية وإدارتها بما فيها المدفوعات الالكترونية ، واقتصاديات الطاقة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وقدم مؤسس ومدير عام مبادرة آفاق الدكتور موسى الحصين عرضاً تقديميا امام المشاركين تضمن شرحاً وافيا للرؤية والرسالة والتي تهدف إلى بناء وتعزيز “الثقافة المالية والمصرفية وإدارة المدفوعات الإلكترونية” و”اقتصاديات الطاقة والذكاء الاصطناعي والابتكار” لدى اليافعين واليافعات من الفئة العمرية ( 12 – 16 عامًا)، وتوجيههم\ن نحو استخدامات واقتصاديات الطاقة والتكنولوجيا المثمرة وتشجيعهم\ن على الريادة والابتكار مثل الذكاء الاصطناعي، عبر فريق عمل متكامل يؤدي دوره في المجتمع، وبالتعاون مع شركاء فاعلين لتعزيز الانتماء والشعور الوطني، وغرس مفاهيم وقيم المواطنة الصالحة والمسؤولية لدى الشباب والشابات، بهدف تحقيق التميز ليتميز الوطن بهم\ن.

وعقدت مبادرة آفاق عدة اجتماعات جانبية على هامش المؤتمر مع جهات إقليمية ودولية ستساهم في تقدم وازدهار المبادرة في قادم الايام.

وحضر المؤتمر ممثلين لمبادرة آفاق وهم مدير عام المبادرة الدكتور موسى الحصين ومساعدة المدير العام لشؤون الادارة الاستاذة رزان ابو السندس وعضو دائرة التدريب الأستاذة سهير كمال عماري.