مجزرة جديدة للاحتلال.. المقاتلات الإسرائيلية تدمر مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج

وطنا اليوم:ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مجزرة جديدة في قطاع غزة عقب استهدافه مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج جنوب وادي غزة.

وبحسب الأنباء الأولية، فقد ارتقى عشرات الشهداء وأصيب عدد كبير من المواطنين جراء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مسح نحو 30 منزلا مأهولا بالسكان، في المنطقة التي يدعي الاحتلال أنها آمنة.

وأظهرت مقاطع مصورة دمارا واسعا في المخيم على غرار الدمار المروع الذي خلفه قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى والمفقودين.

يشار إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 15 مجزرة في حق المدنيين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 9061 شهيدا بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، فضلا عن إصابة 32 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة