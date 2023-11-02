بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

طائرة لسلاح الجو تصل عمّان تحمل 53 أردنيا أجلوا من غزة

2 نوفمبر 2023
طائرة لسلاح الجو تصل عمّان تحمل 53 أردنيا أجلوا من غزة

وطنا اليوم:وصلت طائرة سلاح الجو الملكي، التي تحمل على متنها أردنيين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة، إلى مطار ماركا في العاصمة عمّان.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعلنت في وقت سابق من الخميس، أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ستنقل 53 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث ستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن 53 مواطنا أردنيا سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف السفير القضاة أن 196 مواطنا أردنيا تم استقبالهم مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى الممكلة من خلال مطار القاهرة الدولي.
وأشار السفير القضاة إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوها إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:21

جولة ساخنة قبل كلمة نصرالله.. واشنطن: لا مؤشر حرب من “الحزب”

07:51

مسيرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثاً عن الرهائن

07:43

المخابرات الامريكية تقيم الاستعدادات الايرانية للرد على اسرائيل

07:38

مجلة امريكية: خياران فقط امام نتنياهو وله ان يختار

07:33

ابوزيد : الهدف من التحركات العسكرية للواء جعفاتي في شمال غزة هو تطويق “غزة المدينة”

07:19

عاجل – مصدر غربي: صفقة تبادل أولية بين حماس وإسرائيل بطريقها للتنفيذ

07:19

هذا ما سيقوله ائمة المساجد على المنابر اليوم

07:19

عاجل.. الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا

07:13

عاجل | القناة 12 العبرية: حماس بعثت رسائل نصية إلى هواتف أقارب الأسرى لديها، تدعوهم إلى الضغط على روابط لمعرفة مصير أبنائهم

00:18

ناشطة في هذا البلد العربي تتخابر مع “الموساد”

00:09

سمير جعجع: حزب الله يرتكب جريمة كبرى اذا أدخل لبنان في الحرب

23:21

إسرائيل تكشف عن كمية ونوعية الأسلحة والمعدات التي وصلتها

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023