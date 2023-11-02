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البحرين تعلن مغادرة سفير الاحتلال وقطع العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب

2 نوفمبر 2023
البحرين تعلن مغادرة سفير الاحتلال وقطع العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب

وطنا اليوم:أكد مجلس النواب البحريني، الخميس، أن السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين غادر البلاد، فيما قررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما أوقفت العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المجلس في بيان، إن هذا القرار يأتي تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه العاهل البحريني في جميع المؤتمرات والمناسبات.
وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية


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