أقوى بيان لعلماء المسلمين .. وجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين

وطنا اليوم:حث الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الحكومات الإسلامية والجيوش الرسمية على التحرك السريع والفعال لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد إصدار فتوى تؤكد على واجب النصرة لفلسطين دينيًا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا.

جاء ذلك على خلفية عقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، بحضور عدد من علماء الاتحاد، يرأسهم الأمين العام للاتحاد علي القرة داغي.

وشدد الاتحاد العالمي لعماء المسلمين على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية ودول الطوق الأربع (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، لتحقيق التوازن الدولي والمنع من الطغيان.

وجدد الاتحاد الدعوة للجهاد والإمداد في فلسطين كواجب شرعي ومسؤولية إسلامية وإنسانية، مع تحريم السكوت عن العدوان وعدم صده ورده.