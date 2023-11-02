حماس ترد ببيان شديد اللهجة على البيت الأبيض

وطنا اليوم:قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وقحة ومرفوضة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني الحر لا تفرض عليه الوصاية.

وأضافت في بيان الخميس، “نقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مرفوضة رفضاً تاماً، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة. إن قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه”.

مخططات أمريكية خبيثة

وأكدت الحركة أن تلك التصريحات والمخططات الأمريكية الخبيثة هي أضغاث أحلامٍ في عقولهم؛ فالشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض الفلسطينيون إرادتهم وينتزعون حقوقهم بالقوة لإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس