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850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

2 نوفمبر 2023
850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

أكد نقيب الأطباء الأردنيين، زياد الزعبي، أن 850 طبيبا أردنيا، بينهم 250 مختصا، سجلوا كمتطوعين للذهاب إلى غزة، وذلك بعد أن فتحت نقابة الأطباء باب التطوع لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأكد الزعبي، بحسب ما نقلت عنه قناة /المملكة/ الأردنية، اليوم الخميس، أن باب التطوع مازال مفتوحا لتسجيل المزيد من الأطباء.

وكشف أن مجلس النقباء في الأردن قرر إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع النقابات الصحية الأخرى وبدعم مالي كامل من المجلس.

وتحدث عن “اتصالات تجرى حاليا مع الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء المصريين ليكون المستشفى الميداني في رفح، حيث يجري استقبال جرحى من غزة، كما تُجرى اتصالات مع جهات دولية أخرى لتأمين موقع للمستشفى داخل القطاع أو على الحدود مع الجانب المصري” لكن الزعبي أكد أنه “لم يتلق أي إجابة حتى اللحظة”.

وقال إن مجلس النقباء “سيعرض اقتراحا على القوات المسلحة الأردنية ليكون المستشفى الميداني المقترح بجانب المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع أو تزويد المستشفى الميداني الأردني في القطاع بالأطباء والكوادر الصحية الأخرى المتطوعين من النقابة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 8800 فلسطيني، وإصابة أكثر من 21 ألفا آخرين.

 


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