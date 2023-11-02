الخارجية تعلن إجلاء 249 أردنيا من غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ستنقل 53 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث ستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن 53 مواطنا أردنيا سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف السفير القضاة أن 196 مواطنا أردنيا تم استقبالهم مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى الممكلة من خلال مطار القاهرة الدولي.

وأشار السفير القضاة إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوها إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وأكد السفير القضاة أن المملكة مستمرة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مجددا دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- op.ctr@fm.gov.jo