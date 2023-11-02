ألمانيا تحظر أنشطة (حماس) وتحل (صامدون)

وطنا اليوم:أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، اليوم الخميس، حظر أنشطة حركة حماس وشبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى في الأراضي الألمانية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المستشار الألماني، أولاف شولتز، في خطاب أمام البرلمان، عزم حكومته حظر أنشطة حماس في ألمانيا، على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت فيسر في برلين الخميس “سأحظر اليوم أنشطة حماس وشبكة صامدون”، مضيفة “سيتم حل شبكة صامدون (للدفاع عن الأسرى)”.

وبحسب تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية، فإن هناك نحو 450 عنصرا نشطا لحركة حماس في الأراضي الألمانية