شاهد : مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات

وطنا اليوم:ظهرت مستوطنة إسرائيلية وهي تودع ابنها المتوجه إلى قطاع غزة للمشاركة في العدوان، وهي توصي ابنها أمام عدسات الكاميرات دون مواربة بقتل جميع الفلسطينيين وتدمير المستشفيات بزعم أنه “لا يوجد بريء في غزة”.

وبثت شبكة “يورو نيوز” مقطعا مصورا لإسرائيلية تدعى سارة الباز خلال وداعها ابنها الذاهب للالتحاق بصفوف جيش الاحتلال، حيث تتفوه الأم بوصايا ارتكاب جرائم حرب في غزة أمام العالم، قائلة: “يجب قتـل جميع الفلسطينيين وتدمير غزة دون رحمة، من نهر الأردن إلى الشرق الأوسط هذا كله لنا وموعودون به”.

وأضافت المستوطنة المحرضة على قتل الأبرياء، أنه “لا يوجد أي شخص بريء في قطاع غزة، الأبرياء الوحيدون هناك هم الرهائن الـ229، وبمجرد عودتهم سنقصف مستشفى الشفاء وكافة المستشفيات”.

وتابعت: “سنقتلهم جميعا. العالم يعرف ذلك ولا جدال فيه، نحن مركز العالم الآن”.

وزعمت المستوطنة أنه “لا وجود للأمة الفلسطينية”، وأن “لا أحد يريد قيام دولة فلسطينية”، بحسب زعمها.

يأتي ذلك في ظل سيادة الخطاب الفاشي في عموم دولة الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة عقب معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وألحقت خسائر تاريخية في صفوف الاحتلال.

ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف، عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.