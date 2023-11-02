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ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

منذ ساعة واحدة
ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

وطنا اليوم:أعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ارتفاع عدد أسرى الاحتلال في قطاع غزة إلى 242 أسيرا.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع إلى 332 قتيلا.
وأشار إلى أن الجيش يخوض معارك وصفها بالضارية في قطاع غزة
وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، في أعقاب إعلانه ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 17 في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء


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