لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

وطنا اليوم:التقى اعضاء من اللجنة المشرفة على حملة “وفاء الدين” التي أطلقتها غرف الصناعة لدعم الاشقاء في غزة، الار بعاء، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي.

وجرى خلال اللقاء، الذي جاء بتوجيهات من رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، بحث آليات التنسيق لتأمين المساعدات المقدمة من المصانع الأردنية، سواء النقدية منها او العينية، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الحملة الى ما بعد انتهاء العدوان الغاشم على القطاع.

كما ثمّن ممثلو حملة “وفاء الدين” الدور الكبير والهام الذي تقوم به الهيئة الخيرية الهاشمية، بتوجيهات ملكية، في مساعدة الاشقاء في فلسطين المحتلة، من خلال ايصال المنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العلاجية وكذلك الاحتياجات اليومية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تسمية ضابط ارتباط بين الهيئة الخيرية الهاشمية ولجنة “وفاء الدين” لغايات تأمين قوائم المستلزمات الملحة للأهل في غزة، وكذلك التنسيق لشراء هذه الاحتياجات من المصانع الأردنية والسوق المحلي بأسعار تفضيلية.

يذكر ان حملة “وفاء الدين” حملة “وفاء الدين” يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة اضافة الى اعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي، تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، وتعمل في اكثر من محور، لتقديم كافة اشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة.