مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن إطلاق نار استهدف مركبة لمستوطنين قرب مستوطنة “شافي شمرون” قرب الشمال الغربي من نابلس.

وقال ، إن جنديين تعرضا لإصابة خطيرة، ولاحقا أُعلن مقتل أحدهم متأثرا بإصابته.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن سيارة مستوطنين انقلبت بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم في شمال الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، صباح الأربعاء، فيما شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين