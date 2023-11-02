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العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

منذ ساعة واحدة
العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

وطنا اليوم:وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.
وبين الربيعة أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني


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