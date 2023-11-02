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زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

منذ ساعة واحدة
Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa waits for Secretary of State Antony Blinken to arrive for a meeting, Monday, Sept. 18, 2023, in New York. Julia Nikhinson/Pool via REUTERS

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إنه من المقرر أن تجتمع مع نظرائها من الأردن وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارتها إلى المنطقة، وستبلغهم باستعداد بلادها لتقديم المساعدات للفلسطينيين.
وقالت كاميكاوا للصحفيين “سأشرح موقف اليابان بشأن الصراع وسأتبادل وجهات النظر مع الدول والمناطق المعنية بهدف التهدئة المبكرة للوضع”.
ولفتت إلى أن “غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة”، مؤكدة أناليابان ستواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة.
وعن اجتماعها مع نظيرها الفلسطيني، أعربت عن أملها بأن نناقش كيفية الاستجابة للوضع الإنساني الخطير في منطقة غزة وكذلك التعبير بشكل مباشر عن استعداد اليابان لمواصلة تقديم المساعدات.
وأعلنت أن جميع المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة تم إجلاؤهم إلى مصر، وهم في صحة جيدة


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