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مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

منذ ساعتين
مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

وطنا اليوم:قال وزير الصحة التركي إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني العامل في غزة أوقف عمله بشكل كامل أمس نتيجة نفاد الوقود.
وأضاف الوزير أن المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لم يتخذوا الإجراءات الكافية لمنع الهجمات على المستشفى.
من جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في غزة إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود. وذكر المدير أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود


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