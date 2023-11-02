الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

وطنا اليوم:حظرت الحكومة، تشغيل المرأة الحامل والمرأة المرضعة في 16 عملًا، وفق تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023 التي صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

وبحسب التعليمات، التي أصدرتها وزيرة العمل ناديا الروابدة، فإنه يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بتشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع، ويحظر تشغيل المرأة الحامل أو المرضعة ليلًا دون موافقتها الخطية، ويجوز لها التراجع عن الموافقة في حال استدعت حالتها الصحية أو حالة جنينها أو رضيعها وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.

وكما حظرت فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة.

والزمت التعليمات أصحاب العمل بمنح فترة راحة للمرأة الحامل مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، على أن تحتسب مدة الراحة من ضمن مدة ساعات العمل الفعلي ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

كما فرضت على أصحاب العمل؛ أن لا تقل مدة الراحة للمرأة الحامل والمرضعة ما بين نهاية العمل وبدايته في اليوم التالي عن 12 ساعة، بالإضافة إلى توفير أماكن آمنة وصحية مخصصة لراحة المرأة الحامل والمرضعة في المؤسسة التي تعمل بها.

**يحظر تشغيل المرأة الحامل أو المرضعة في 16 عملًا:

-المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض.

-صهر المعادن

-تغضيض المرايا بواسطة الزئبق

-صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

-الحام المعادن بكافة أشكالها.

-العمليات الصناعية التي تدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكسيد الرصاص أو مركبات الرصاص.

-عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.

-تنظيف الورش التي تزاول الأعمال (العمليات الصناعية التي تدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكسيد الرصاص أو مركبات الرصاص، عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية).

-صناعة الزفت -الإسفلت

-صناعة الكاوتشوك

-شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن.

-الأعمال التي تشمل للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس.

-أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط.

-الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة-تراتوجينية.

-الأعمال التي تستلزم التعرض للاثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم.

-الأعمال التي يتعرض لها العاملين للمخاطر الكيميائية