حوارية لحزب الميثاق الوطني لأثر الوعي الحزبي والسياسي على السياسة الخارجيةً: أحداث غزة

نظم حزب الميثاق الوطني امس “حواريه سياسية في مدينة السلط حول اثر الوعي الحزبي و السياسي على السياسة الخارجيه بحضور عدد من منتسبي الاحزاب وطلاب الجامعات و عدد من نواب محافظة البلقاء منتسبي الحزب وعدد من ذوي الاعاقة واعضاء من المكتب السياسي و المجلس المركزي و المجلس الاستشاري والتي جرت بقاعة بلدية السلط الكبرى .

وتحدثت الدكتورة روان الحياري مساعد الامين العام لشؤون الثقافة الحزبية و الوطنية عن الكارثة الانسانية في غزة و الكارثة الصحيه و جرائم الحرب من قصف ممنهج ومنع وصول المساعدات والادوية الى مدينة غزة .

واضافت الى ان الحنكة السياسية التي يتمتع بها جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع الاحداث الدائرة والموقف المتقدم للاردن و السياسة الخارجية الاردنية بقيادة الملك و اثر الخطاب و السياسة الاردنية المنحازة الى الانسانية و احترام القوانين الدولية ساهمت في اعاده التوازن في رأي المجتمع الدولي واثرت على حقيقة المجريات في غزة.

كما اشارت الحياري الى اهمية ادراك اهمية متانة الجبهة الداخلية الاردنية و ان التظاهر السلمي هو حق و واجب و تعزيز للديمقراطية و لموقف الاردن المشرف تجاه الاشقاء في غزه و هذا ما كان عليه الاردن منذ الازل.

و نوهت الى ان التعبير السلمي احد وسائل التعبير الهامة لكسب التأييد من المجتمع الدولي و دعم السياسة الخارجية الاردنية كما اشارت الى اهمية الوعي السياسي بمدى ادراك و معرفة الحقوق و الواجبات السياسية من جهة و فهم و ادراك الواقع السياسي لمشاركة سياسية فاعلة و مؤثرة على السياسات و السياسة الخارجية في غزه مدار البحث و ان قرار الاردن باستدعاء سفيرنا في اسرائيل و منع دخول السفير الاسرائيلي لحين وقف العدوان على غزة قرار شجاع وضع الامور في نصابها الصحيح .

كما وان المضي بمشروع التحديث الوطني الشامل السياسي و الاقتصادي و الاداري من شأنه ايضا تعزيز قوة الدوله الاردنيه و جبهتنا الداخليه

كما تحدث مساعد الامين العام للشؤون الاجتماعية خالد جعارة عن العلاقة التاريخية التي تجمع بين الاشقاء الاردنيين والفلسطينين واللحمة الدموية بين اهالي السلط ومدن فلسطين ومواقفهم المشرفة .

وبين اللواء المتقاعد عضو المجلس الاستشاري في الحزب غازي الطيب ان الغزين اعادوا القضية الفلسطينية الى السطوع وبكل قوة وتأكيد كلام الملك عبدالله الثاني ان لاسلام دون حل للقضية كما دعا الطيب الى المشاركة والانتساب لاي تنظيم سياسي يؤلفه الاردنيين للمشاركة في العملية السياسية على الساحة الداخلية وتشكيل حكومات حق كفله الدستور .

وسلط خالد الفناطسة عضو المكتب السياسي على جهود الحزب وبرامجه وخطة سيره والنشاطات التي قام بها مؤخرا .

و تم فتح باب الحوار الذي ساهم فيه نخبة من ابناء المدينه و الضيوف