ارتفاع عدد ضحايا مجزرتي مخيم جباليا شمال إلى ألف بين شهيد وجريح

وطنا اليوم:ارتفع عدد ضحايا مجزرتي الاحتلال المروعتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، الخميس، على صفحة الوزارة في منصة “فيسبوك”، قائلا: “1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي جباليا”.

والثلاثاء، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا الذي يعد من أكثر أحياء غزة اكتظاظا بالسكان، بأكثر من ستة صواريخ في مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر المئات معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب أولى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وخلال أقل من 24 ساعة، ألحق الاحتلال مجزرته المروعة بمجزرة ثانية في حي الفالوجا في المخيم ذاته، بعد قصفه مجمعا سكنيا كاملا، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء.

ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة