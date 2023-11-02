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البيت الابيض يناقش الخلفاء المحتملين لنتنياهو

2 نوفمبر 2023
البيت الابيض يناقش الخلفاء المحتملين لنتنياهو

 

كشفت صحيفة /بوليتيكو/ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ناقش مع كبار مستشاريه إمكانية أن تكون “الأيام السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معدودة”.

وذكرت /بوليتيكو/، نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة بايدن، إنّ “مستقبل نتنياهو السياسي أُثير في مشاورات البيت الأبيض التي شارك فيها الرئيس الأمريكي”.

وأضاف المسؤولون في الإدارة، أنّ بايدن ذهب إلى حد الاقتراح على نتنياهو “أنّه يجب عليه التفكير في الدروس التي سيتقاسمها مع خليفته النهائي”.

كما قال مسؤول أمريكي حالي، وفق الصحيفة، إنّ التوقعات تشير إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي “سيستمر على الأرجح في منصبه لأشهرٍ عدّة، أو على الأقل، حتى تنتهي مرحلة القتال المُبكّرة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نصيحة بايدن لنتنياهو بالنظر في السيناريو الذي سيتركه لخليفته، تتضمّن إشارةً ضمنية إلى أن “نتنياهو قد لا يبقى في السلطة طوال فترة الصراع الذي من المحتمل أن يكون طويلاً”.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.


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