عطوان: خطاب حسن نصرالله المرتقب قد يحمل ثلاث سيناريوهات

قال الكاتب الصحفي والمحلل الفلسطيني عبد الباري عطوان، إن المقاومة الفلسطينية تحقق إنجازات كبيرة جدا في قطاع غزة، مؤكدا انها “أثبت قدرتها على الصمود والدفاع عن فلسطين”.

وأضاف عطوان لـ”رؤيا”، الأربعاء أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من هزيمة دبابة النمر في القطاع، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية أنجزت إنجازا عسكريا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أثبتت انها لا تملك المقدرة على المواجهة وجها لوجه.

وبحسب المحلل الفلسطيني، فإنه من المتوقع أن يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب “يجب عليكم وقف إطلاق النار حيث لم تحققوا شيئا”، مبينا أنها ستكون مهمة جدا كون المنطقة أمام مسارين.

وأكد عطوان أن الاحتلال وجيشه في حالة انهيار بسبب صلابة المقاومة في غزة.

خطاب نصر الله

وعرج عطوان على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله المرتقب يوم الجمعة، متوقعا أن يحمل ثلاث سيناريوهات، وتابع “الخطاب قد يعلن خلاله وحدة الساحات ودخوله للحرب بشكل مباشر..وقد يتضمن أن ما يقوم به حزب الله على الحدود مع فلسطين كافٍ ولن يتوسع”.

وتابع أنه في حال توسع الحرب في المنطقة ستكون فرص بقاء الاحتلال “ضئيلة جدا”، لافتا إلى أنه من الممكن أن “تضحي الولايات المتحدة بتل أبيب” في حال تهديد مصالحها.

وعبر عطوان عن تفاؤله، وقال إن “الضفة الغربية ستتحرر وغزة ستتحرر وستقام دولة فلسطينية بعد الحرب”.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية “حركة حماس” لا تقدم تنازلات، ولا تخضع للضغوط ومشروعها الذي تسعى لتحقيقه يتمثل في تحرير فلسطين”

وأردف عطوان قائلا إن “شقيقتي رفضت النزوح من شمال القطاع ، متمنية الشهادة في بيتها”.