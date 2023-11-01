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عاجل | رئيس دولة الإمارات يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني بمستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم

2 نوفمبر 2023
عاجل | رئيس دولة الإمارات يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني بمستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم

 

عاجل | رئيس دولة الإمارات يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني بمستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم


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