ما الرسالة التي أوصلها الأردن باستدعاء سفيره من إسرائيل؟.. المومني يجيب

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني إن الخطوة التي اتخذتها الأردن باستدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل وعدم عودة السفير الإسرائيلي إليها، تتخذ بسياق سلبي بالعلاقة بين الدول وهي خطوة احتجاجية في سياق ما تتعرض له غزة في هذه الأثناء.

وأضاف المومني في حديث لقناة المملكة، رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، مساء الأربعاء، أن الخطوة الأردنية بسحب السفير لها دعمّتها بشرطية وهي وقف إطلاق النار والعدوان على غزة من قبل إسرائيل.

وأفاد أن مسألة سحب السفير هي خطوة من مجموعة خطوات في جعبة الدبلوماسية والسياسة الأردنية في هذا الجانب.

وأكد أن سحب السفير خطوة للتعبير عن توتر في العلاقة وعن احتجاج للتصرف الذي قام به الجانب الآخر.

وأردف أن الأردن حينما هدد بمواجهة حرب في حالة التهجير كان ردا أقوى من خطوة سحب السفير الأردني لدى إسرائيل، لافتا إلى أن ذلك يعبر عن سياسة منطقية عقلانية فيها كثير من الوثوق، ويعبر عن رسالة واضحة أن الأردن لديه الكثير في جعبته، وسياسته وازنة ومنطقية، بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين في المنطقة.