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وزير حرب الاحتلال : حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة

1 نوفمبر 2023
وزير حرب الاحتلال : حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة

وطنا اليوم:قال وزير حرب الاحتلال، يؤاف غالنت ، مساء الاربعاء ، ان الكيان سيدفع ثمناً كبيراً لهذه الحرب.
واضاف في مؤتمر صحفي ، ” أقاسم عائلات الجنود أحزانهم ” .
وتابع : نحن لسنا معنيين بحرب إضافية ولكننا مستعدون على الحدود الشمالية؛ وفق قوله.
وقال : نحن لسنا معنيين بحرب إضافية ولكننا مستعدون على الحدود الشمالية وان حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة
واردف : نحن في ذروة الحرب ومعارك ضارية تدور في مناطق فيها منشآت مبنية والجنود ينجحون في مهمتهم
واشار الى انه يعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وانا أدعمهم وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم
واضاف : أمام العدو خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم


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