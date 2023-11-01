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الصورة الأخيرة لجنود الاحتلال المقتولين بصاروخ فلسطيني

1 نوفمبر 2023
الصورة الأخيرة لجنود الاحتلال المقتولين بصاروخ فلسطيني

وطنا اليوم:نشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنوداً من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبة النمر المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة.
وأظهرت الصورة التي كتب عليها: “الصورة الأخيرة” الجنود بلباسهم وعتادهم العسكري.
وكشفت القناة 13 العبرية في وقت سابق عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.
وفي آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.
وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 330 قتيلا، منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.
ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بقصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.


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