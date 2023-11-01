الملك في الدوحة .. والشيخ تميم في مقدمة مستقبليه

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدوحة، وكان أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي جلالته، لدى وصوله والوفد المرافق مساء اليوم مطار الدوحة الدولي.

يرافق جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين.