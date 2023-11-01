بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك في الدوحة .. والشيخ تميم في مقدمة مستقبليه

1 نوفمبر 2023
الملك في الدوحة .. والشيخ تميم في مقدمة مستقبليه

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدوحة، وكان أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي جلالته، لدى وصوله والوفد المرافق مساء اليوم مطار الدوحة الدولي.
يرافق جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:25

شاهد : مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات

12:12

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

12:03

لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

12:02

مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

11:54

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

11:48

زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

11:45

صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة

11:38

العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

11:10

مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

10:46

خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة

10:25

الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

10:19

وفيات الخميس 2-11-2023

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023