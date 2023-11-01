1.8 مليار دينار حوالات العاملين في الخارج في 9 أشهر

وطنا اليوم:ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 3.3% خلال شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2023، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022؛ لتبلغ 298.4 مليون دولار (211.6 مليون دينار)، بحسب بيانات البنك المركزي الأولية.

وبحسب البيانات، فقد بلغت الحوالات في التسعة شهور الأولى من عام 2023؛ 2,562.9 مليون دولار (1,817.1 مليون دينار)، مقابل 2,539.4 مليون دولار (1,800.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9%، وفق البيانات