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خرج من فوهة نفق.. الإعلام الإسرائيلي يكشف كيفية مقتل 7 جنود بضربة واحدة في غزة

1 نوفمبر 2023
خرج من فوهة نفق.. الإعلام الإسرائيلي يكشف كيفية مقتل 7 جنود بضربة واحدة في غزة

 

كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة. وقالت القناة إن أحد مقاتلي حركة “حماس” باغت الجنود الإسرائيليين وخرج من فوهة نفق، مطلقا قذيفته “أر بي جي” على ناقلة الجند (نمر) التي كانوا يستقلونها في غزة، خلال الاشتباكات التي وقعت شمال القطاع أمس.

وذكرت صحيفة معاريف تعقيبا على هذه الحادثة بالقول، “كان من المفترض أن تكون هذه المركبة هي ناقلة الجنود المدرعة القتالية المتقدمة التي كان الجيش الإسرائيلي ينتظرها لعقود من الزمن، وكان من المفترض أن يؤدي الاستثمار الضخم من ميزانية الدفاع إلى منع هذه الكارثة”.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم. ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، وأسرت “حماس” أكثر من 240 إسرائيليا.


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