مقتل 15 جنديا إسرائيليا خلال اشتباكات في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ26 من الحرب على قطاع غزة، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي -في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية أمس- ارتفع إلى 15 قتيلا.

يأتي ذلك فيما اقترف جيش الاحتلال مجزيرة ثانية في أقل من 24 ساعة في مخيم جباليا، حيث قال مراسل الجزيرة إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لمربع سكني في منطقة الفالوجا بالمخيم.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في غزة، كما اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بتلقي ضربة قاسية في غزة.

وفي الضفة الغربية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المزيد من الاقتحامات، خاصة في جنين ومخيمها، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، واستشهد 3 فلسطينيين في قصف نفذته طائرة مسيرة على المخيم.