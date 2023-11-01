هنية: ما تعلمه وتنشره كتائبنا أكبر بكثير مما يعلنه الاحتلال وسيصدمه

وطنا اليوم:حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، من أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو مستعد لحرق الأخضر واليابس لحماية نفسه.

وبين في كلمة له الأربعاء ، ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت في تحقيق أي من وعودها.

واردف هنية : الاحتلال سيتكلف كثيرا حتى يدرك خطأه بما في ذلك حياة عدد من أسراه لدينا.

وقال هنية ان حماس قدمت تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

واردف هنية : لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم ينعم شعبنا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقرار والعودة.

وتابع هنية : نطالب داعمي إسرائيل وعلى رأسهم أمريكا بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان.

وأضاف ، لا يزال شعبنا ومجاهدونا يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار ، و نقف إجلالا وإكبارا لهذا الصمود الأسطوري لشعبنا رغم المجازر المتواصلة.

واعتبر هنية ان حرب غزة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والتعايش وبين النازيين.

وقال هنية ان كتائب القسام تتصدى للاحتلال بكل بسالة وشجاعة تستحقان كل تقدير.

واردف هنية : أقول للأعداء إنكم هزمتم يوم 7 أكتوبر وفي توغلكم البري المتعثر.

وبين هنية ان حركة حماس أبلغت الأطراف الدولية مرارا أن استمرار نتنياهو في اقتحام الأقصى وممارسات حكومته لن تمر مرور الكرام

وقال ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت في تحقيق أي من وعودها وما تعلمه وتنشره كتائبنا أكبر بكثير مما يعلنه الاحتلال وسيصدمه

الاحتلال سيتكلف كثيرا حتى يدرك خطأه بما في ذلك حياة عدد من أسراه لدينا.

نطالب داعمي إسرائيل وعلى رأسهم أمريكا بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان.

لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم ينعم شعبنا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقرار والعودة.

أحيي كل جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا على مواقفها المتقدمة ونضالها المشروع.

أخبرنا الوسطاء بضرورة توقف هذه المجزرة الإسرائيلية.

نؤكد ضرورة استمرار عمل معبر رفح دون توقف في الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا.