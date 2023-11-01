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العين الهندي يُشارك بمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي في مصر

1 نوفمبر 2023
العين الهندي يُشارك بمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي في مصر

وطنا اليوم: شارك رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي، مندوبًا عن رئيس المجلس فيصل الفايز في مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.
وجاء المؤتمر، الذي يحمل عنوان “الشباب محور التنمية الفرص والتحديات”، بتنظيم من مجلس الوزراء المصري في مقر جامعة الدول العربية.
وتحدث الهندي في المؤتمر الذي استمر 5 أيام، حول التجربة الأردنية في تنمية الفرص أمام الشباب، وتذليل التحديات أمامهم، لتشجيعهم على المشاريع الريادية والاستثمار في مجال البرمجيات والصناعات التقنية الحديثة، للحد من البطالة وإعادة ثقتهم بأنفسهم باعتبارهم قادة الاقتصاد الجديد.
ودعا إلى تقديم الشباب نحو العمل والإنتاج وفق آليات إدارة حديثة تقوم على منطق السوق والاقتصاد الجديد، مؤكدًا ضرورة أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية هادفة ونوعية يستفيد منها الشباب


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