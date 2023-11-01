جيش الإحتلال لسكان غزة: لحظة الاجتياح البري باتت وشيكة

وطنا اليوم:في ظل القصف المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، ألقت مروحيات جيش الاحتلال اليوم الأربعاء منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشيكة.

وتضمن المنشور الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية على غزة، أن “القضاء على حركة حماس أمر واقع لا محالة”.

وطالب الاحتلالمن لديه معلومات عن الرهائن سواء كانوا أحياء أو أمواتا أن يبلغ السلطات الإسرائيلية مقابل مكافأة مالية وضمان الأمان والسرية للمبلغ وعائلته”.

في السياق، أفاد شهود عيان أن إسرائيل شنت المزيد من الغارات الجوية العنيفة على منطقة جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن طائرات حربية إسرائيلية شنت أربع غارات على الأقل على المنطقة محدثة دمارا كبيرا.

وأوضح أحد الشهود القاطنين في المنطقة إن القصف طال مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجا.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في منطفة الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر.

وكانت إسرائيل شنت هجوما على مخيم جباليا أمس قالت وزارة الداخلية في غزة إنه أوقع نحو 400 بين شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن استشهاد 8525 شخصا، معظمهم مدنيون