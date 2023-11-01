من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
12:03
لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة
12:02
مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس
11:54
العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة
11:48
زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن
11:45
صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة
11:38
العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه
11:10
مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة
10:46
خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة
10:25
الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا
10:19
وفيات الخميس 2-11-2023
الرئيسية
عربي دولي
عاجل – المقاومه ستقوم ببث مقاطع مصوره لخسائر الصهاينه بعد قليل
1 نوفمبر 2023
المقاومه ستقوم ببث مقاطع مصوره لخسائر الصهاينه
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:03
لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة
12:02
مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس
11:54
العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة
11:48
زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن
11:45
صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة
11:38
العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه
11:10
مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة
10:46
خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة
10:25
الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا
10:19
وفيات الخميس 2-11-2023
10:16
بايدن: أؤيد فترة توقف في الحرب وأنا من أقنعت السيسي بفتح معبر رفح
09:58
لجان خدمات المخيمات ترحب بقرار استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن