وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام عبرية، بأن جبال راميم على الحدود مع لبنان شهدت حدثا أمنيا، مضيفة أنه تم إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد في وقت سابق إنه تم استهداف مجموعة من الأشخاص، بزعم محاولة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.

وقالت مصادر إنه وبعد فترة من الهدوء الحذر سيطرت على جبهة جنوب لبنان، تجدّد القصف على بعض القرى الجنوبية.

وأشارت إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي طال ضواحي بلدتي بليدا وعيترون، بالتزامن مع إعلانه عن حدث أمني قرب إحدى المستعمرات.