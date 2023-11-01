ارتقاء جرحى فلسطينيين داخل سيارات الإسعاف عند معبر رفح بسبب اشتراط السلطات المصرية إحضار جوازات السفر

وطنا اليوم:استشهد جرحى في سيارات الإسعاف المصرية عند معبر رفح بسبب اشتراط السلطات المصرية إحضار جوازات سفرهم، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

مسؤول مصري قال في وقت سابق إن مجموعة أولى من الفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة خرجت عبر معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء.

وفي الجانب المصري من رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل المعبر قبل بدء نقل 81 مصابا فلسطينيا إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

وبين مصدر دبلوماسي إنه يوجد داخل قطاع غزة حوالي 6 آلاف شخص يحملون جوازات سفر دولٍ ثالثةٍ