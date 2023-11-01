الخارجية تعلن بدء إجلاء الأردنيين من قطاع غزة

وطنا اليوم:كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربينن، السفير سفيان القضاة، الأربعاء، عن وجود 284 أردنيا في قطاع غزة.

وقال القضاة في تصريح مقتضب، إن 284 أردنيا موجودون في قطاع غزة، في الوقت التي تتواصل فيه وزارة الخارجية مع الجانب المخصري، لبدء إجلائهم من القطاع عبر معبر رفح البري.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق من اليوم، بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح القضاة، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنيين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.

وأضاف أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجوا من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن