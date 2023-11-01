الميثاق الوطني : التطاول على الأجهزة الأمنية خدمة لإسرائيل

اللواء الرديسات من الميثاق :

الجيش هو العمود الفقري للدولة الأردنية

فلسطين هي الخط الأول والدفاع عنها دفاعا عن الأردن

اللواء الشديفات من الميثاق:

من يتطاول على الجيش يتطاول على كل أردني

التطاول على الأجهزة الأمنية خدمة لإسرائيل

القدس عهدة عمرية ووصاية هاشمية

وطن بلا شهداء لا يدوم

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني مساء امس الثلاثاء ندوة حوارية حول دور القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي التاريخي والانساني في فلسطين ، حيث استضاف الحزب اللواء الركن الطيار المتقاعد محمد الرديسات، واللواء الركن المتقاعد عودة الشديفات، بحضور عدد من رجال الدولة والاعلاميين و اعضاء ومنتسبي حزب الميثاق الوطني.

هذا وبعد الترحيب بالحضور وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء فلسطين وشهداء قواتنا المسلحة، بدأ الحديث الدكتور ابراهيم الطراونة مساعد الامين العام لشؤون النقابات الذي يدير الندوة بالتأكيد على انه لا يستطيع احد المزاودة على الجيش العربي حيث انه الاساس في حماية هذا الوطن مبيناً ان حب هذا الوطن من حب الجيش وان الانتماء الحقيقي لتراب الوطن الغالي يأتي بتقدير هذه المؤسسة الغالية على قلوبنا واكاد اجزم انه لا يوجد بيت الا وفيه احد منتسبي قواتنا المسلحة.

فيما أكد الامين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن الجيش والاجهزة الامنية جزء لا يتجزء من الثوابت الخمس لحزب الميثاق الوطني وثوابتنا هي الدين والعرش والجيش والاجهزة الامنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.

ونوه الامين العام أن أعضاء ومنتسبي حزب الميثاق الوطني قد غضبوا غضباً شديداً حينما حاول البعض المساس بمكانة الجيش مشدداً ان الجيش العربي بالنسبة لنا خط احمر وأننا لا نسمح لأحد أن ينال منه لا سيما أن المساس بأحد افراد الجيش هو بمثابة مساس مباشر بكل مواطن شريف.

وقال اللواء الركن الطيار المتقاعد محمود ارديسات ان القوات المسلحة هي جزء من الجيش العربي والذي يشمل كافة الاجهزة الامنية واكد على التاريخ المشرف والحافل للقوات المسلحة منذ تأسيس الدولة الى يومنا هذا.

وتابع الرديسات أنه وعلى مدار السنين الماضية ليومنا هذا شهد الجيش العربي تطوراً كبيراً في كافة المجالات ومواكباً لكل التطورات مثمناً ان الجيش هو العمود الفقري للدولة الأردنية وأنه على مدار سنوات طويلة له الدور الاكبر في بناء هذا الوطن.

فيما تحدث اللواء الركن المتقاعد عودة الشديفات أنه لا يمكن أن يكون هنالك استقلال الا بوجود جيش وانه لا راية تعلو على راية الوطن ولن نسمح لأي شخص كان أن يتطاول على جيشنا العربي مشيراً أن من يفعل ذلك يخدم اسرائيل واعوانها اكثر من الجندي الاسرائيلي ذاته.

واكد الشديفات أن جميع المتقاعدين جاهزين للعودة للخندق من أجل أن يبقى الوطن عالياً ونخدم فلسطين بكل قوة وعزيمة واستذكر دور الجيش العربي في معركة الكرامة عندما طلبت القوات الاسرائيلية ايقاف اطلاق النار وشدد في السياق ذاته أننا لا نزاود على احد ولكن بالوقت ذاته لا نسمح لاحد أن يزاود على وطنيتنا ومواقفنا ووحدتنا الوطنية .

هذا وفتح باب النقاش والحوار والاسئلة للحضور الذين بدورهم أثنوا على قيام الحزب بعقد هذه الندوات الوطنية لما لها من فائدة كبيرة وثمنوا دور مؤسسات الدولة وابرزها القوات المسلحة الجيش العربي درع الوطن الحصين.