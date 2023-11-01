نيويورك تايمز: أمريكا أرسلت العشرات من قوات الكوماندوز لإسرائيل لتحديد أماكن الأسرى بغزة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن قوات الكوماندوز الأمريكية موجودة في إسرائيل للمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد مكان الأسرى المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الصحيفة نقلت عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر بي ماير، قوله في مؤتمر صحفي بواشنطن: “إننا نساعد الإسرائيليين بنشاط على القيام بعدد من الأشياء”.

كما أوضح أن المهمة الرئيسية هي المساعدة في العمل على “تحديد هوية الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيون، إنها حقاً مسؤوليتنا للقيام بذلك”. رفض كريستوفر بي ماير، الإفصاح عن عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة حالياً في إسرائيل، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين يقولون إن وزارة الدفاع أرسلت عشرات من قوات الكوماندوز في الأيام الأخيرة. حيث قال مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم للصحيفة، إنه تم إرسال عشرات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى فريق كان موجوداً بالفعل في إسرائيل للتدريب. بالإضافة إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن في غزة، سيتم استخدام القوات الأمريكية أيضاً في عمليات الإجلاء وتأمين السفارات في المنطقة إذا لزم الأمر.

كما يقول تقرير الصحيفة الأمريكية، إن العديد من الدول الغربية قامت سراً بتحريك قوات خاصة بالقرب من إسرائيل للمساعدة في إنقاذ الرهائن المحتمل، أو عمليات إجلاء واسعة النطاق من إسرائيل أو لبنان إذا اتّسع نطاق القتال.