بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نيويورك تايمز: أمريكا أرسلت العشرات من قوات الكوماندوز لإسرائيل لتحديد أماكن الأسرى بغزة

1 نوفمبر 2023
نيويورك تايمز: أمريكا أرسلت العشرات من قوات الكوماندوز لإسرائيل لتحديد أماكن الأسرى بغزة

 

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن قوات الكوماندوز الأمريكية موجودة في إسرائيل للمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد مكان الأسرى المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الصحيفة نقلت عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر بي ماير، قوله في مؤتمر صحفي بواشنطن: “إننا نساعد الإسرائيليين بنشاط على القيام بعدد من الأشياء”.

كما أوضح أن المهمة الرئيسية هي المساعدة في العمل على “تحديد هوية الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيون، إنها حقاً مسؤوليتنا للقيام بذلك”. رفض كريستوفر بي ماير، الإفصاح عن عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة حالياً في إسرائيل، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين يقولون إن وزارة الدفاع أرسلت عشرات من قوات الكوماندوز في الأيام الأخيرة. حيث قال مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم للصحيفة، إنه تم إرسال عشرات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى فريق كان موجوداً بالفعل في إسرائيل للتدريب. بالإضافة إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن في غزة، سيتم استخدام القوات الأمريكية أيضاً في عمليات الإجلاء وتأمين السفارات في المنطقة إذا لزم الأمر.

كما يقول تقرير الصحيفة الأمريكية، إن العديد من الدول الغربية قامت سراً بتحريك قوات خاصة بالقرب من إسرائيل للمساعدة في إنقاذ الرهائن المحتمل، أو عمليات إجلاء واسعة النطاق من إسرائيل أو لبنان إذا اتّسع نطاق القتال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:12

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

12:03

لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

12:02

مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

11:54

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

11:48

زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

11:45

صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة

11:38

العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

11:10

مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

10:46

خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة

10:25

الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

10:19

وفيات الخميس 2-11-2023

10:16

بايدن: أؤيد فترة توقف في الحرب وأنا من أقنعت السيسي بفتح معبر رفح

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023