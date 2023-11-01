طب الأسنان في عمان الأهلية تشارك بدورة تدريبية للنقابة بالتعاون مع FDI

وطنا اليوم:شاركت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية بالدورة التدريبية التي عقدتها نقابة طب الأسنان في المركز التدريبي للنقابة مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان FDI للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع FDI الذي أطلقه عام ٢٠٢٠ للمساعدة في الإقلاع عن التدخين .

حيث هدفت هذه الدورة الى زيادة الوعي بالدور الأساسي لمهنة طب الأسنان في الإقلاع عن التدخين، والحد من مخاطره وزيادة المعرفة بالمهارات لدى المتخصصين في صحة الفم والأسنان في تقديم تدخّلات في عيادات طب الأسنان للإقلاع عنه