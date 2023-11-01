بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طب الأسنان في عمان الأهلية تشارك بدورة تدريبية للنقابة بالتعاون مع FDI

1 نوفمبر 2023
طب الأسنان في عمان الأهلية تشارك بدورة تدريبية للنقابة بالتعاون مع FDI

وطنا اليوم:شاركت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية بالدورة التدريبية التي عقدتها نقابة طب الأسنان في المركز التدريبي للنقابة مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان FDI للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع FDI الذي أطلقه عام ٢٠٢٠ للمساعدة في الإقلاع عن التدخين .
حيث هدفت هذه الدورة الى زيادة الوعي بالدور الأساسي لمهنة طب الأسنان في الإقلاع عن التدخين، والحد من مخاطره وزيادة المعرفة بالمهارات لدى المتخصصين في صحة الفم والأسنان في تقديم تدخّلات في عيادات طب الأسنان للإقلاع عنه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:39

ألمانيا تحظر أنشطة (حماس) وتحل (صامدون)

12:25

شاهد : مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات

12:12

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

12:03

لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

12:02

مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

11:54

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

11:48

زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

11:45

صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة

11:38

العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

11:10

مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

10:46

خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة

10:25

الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023