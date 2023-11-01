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المدير التنفيذي لشركة سيسكو في الأردن يزور عمان الاهلية

1 نوفمبر 2023
المدير التنفيذي لشركة سيسكو في الأردن يزور عمان الاهلية

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس جامعة عمان الاهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة ، السيد علاء المصري المدير التنفيذي لشركة سيسكو في الأردن ، بحضور عميد كلية تقنية المعلومات الدكتور قاسم خرما.
وقد هدفت الزيارة لبحث سبل التعاون المستقبلي بين كلية تقنية المعلومات وشركة سيسكو في مجال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون في مجالات مثل التدريب والتطوير المهني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير الفرص للبحث والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشاد الأستاذ الدكتور أنس السعود بجهود شركة سيسكو في دعم التعليم وتطوير القطاع التكنولوجي في الأردن، معربًا عن استعداد كلية تقنية المعلومات لتعزيز هذا التعاون من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل تستفيد منها الجامعة والشركة على حد سواء


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