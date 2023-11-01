بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تعقد لقاء ارشاديًا لطلبتها‎

1 نوفمبر 2023
كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تعقد لقاء ارشاديًا لطلبتها‎

وطنا اليوم:عقدت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا لقاء ارشاديًا لطلبتها المستجدين والقدامى رحب من خلاله عطوفة عميد الكلية الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله بالطلبة وبارك لهم عامهم الدراسي الجديد وقدم لهم مجموعة من التوجيهات والارشادات العلمية والعملية التي ستساعدهم في مسيرتهم الدراسية بالإضافة الى اتباع الاجراءات الادارية المتبعة لمتابعة المواضيع المتعلقة بهم , واشار الى وجود عدد من نوادي الكلية ذات العلاقة والتي تمكنهم من صقل شخصيتهم وتنمية قدراتهم .
تخلل اللقاء مجموعة ارشادات قدمها عدد من الاستاذة حيث اشارت الدكتورة منار بدوي رئيس قسم العلاج الطبيعي لأهمية الاستفادة من الامكانات المتميزة في الكلية لصقل المهارة وممارسة العمل وكسر حاجز الخوف من ترجمة الجانب النظري لعملي , وتم تقديم توضيح من قبل الدكتورة نور بطارسة رئيس قسم التغذية السريرية والحميات الى اهمية التقيد بتعليمات الخطة الارشادية للتسهيل على الطلبة , وكذلك اشارت الدكتورة غدير عثمان لأهمية التنبيه لعدد من القضايا المتعلقة بتعليمات الخطة الدراسية.
اختتم اللقاء بالإجابة على تساؤلات الطلبة من قبل الهيئة التدريسية وتمنيات الجامعة بالتوفيق لطلبتها الأعزاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:25

شاهد : مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات

12:12

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

12:03

لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

12:02

مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

11:54

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

11:48

زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

11:45

صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة

11:38

العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

11:10

مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

10:46

خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة

10:25

الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

10:19

وفيات الخميس 2-11-2023

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023