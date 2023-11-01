كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تعقد لقاء ارشاديًا لطلبتها‎

وطنا اليوم:عقدت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا لقاء ارشاديًا لطلبتها المستجدين والقدامى رحب من خلاله عطوفة عميد الكلية الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله بالطلبة وبارك لهم عامهم الدراسي الجديد وقدم لهم مجموعة من التوجيهات والارشادات العلمية والعملية التي ستساعدهم في مسيرتهم الدراسية بالإضافة الى اتباع الاجراءات الادارية المتبعة لمتابعة المواضيع المتعلقة بهم , واشار الى وجود عدد من نوادي الكلية ذات العلاقة والتي تمكنهم من صقل شخصيتهم وتنمية قدراتهم .

تخلل اللقاء مجموعة ارشادات قدمها عدد من الاستاذة حيث اشارت الدكتورة منار بدوي رئيس قسم العلاج الطبيعي لأهمية الاستفادة من الامكانات المتميزة في الكلية لصقل المهارة وممارسة العمل وكسر حاجز الخوف من ترجمة الجانب النظري لعملي , وتم تقديم توضيح من قبل الدكتورة نور بطارسة رئيس قسم التغذية السريرية والحميات الى اهمية التقيد بتعليمات الخطة الارشادية للتسهيل على الطلبة , وكذلك اشارت الدكتورة غدير عثمان لأهمية التنبيه لعدد من القضايا المتعلقة بتعليمات الخطة الدراسية.

اختتم اللقاء بالإجابة على تساؤلات الطلبة من قبل الهيئة التدريسية وتمنيات الجامعة بالتوفيق لطلبتها الأعزاء.