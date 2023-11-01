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كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا تلتقي طلبتها المستجدين‎

1 نوفمبر 2023
كلية العلوم في جامعة فيلادلفيا تلتقي طلبتها المستجدين‎

وطنا اليوم:اقيمت في جامعة فيلادلفيا حفل استقبال ولقاء دورياً للطلبة المستجدين بحضور عميد كلية العلوم الدكتور سمير مسعود ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية .
استهل اللقاء بقراءة آيات من القرآن الكريم وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزه. حيث رحب عميد الكلية بالطلبة المستجدين وعلى مجموعة من الأمور التي يجب على الطلاب الاهتمام بها ومراعاتها أثناء مسيرتهم الدراسية علاوة على النشاطات اللامنهجية لما لها من فائدة على الطلبة والجامعة.
تخلل اللقاء تقديم عروض تعريفية حول قسم الرياضيات والتكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات وعن النشاطات اللامنهجية بالإضافة للأندية الطلابية في الكلية.
و عرض مختصر عن سلطنة عمان الشقيقة والطلبة الوافدين . وفي نهاية الحفل تم تسليم هدايا على الطلبة المتفوقين .


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