وزيرة النقل تبحث والسفيرة السويدية سبل تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مكتبها اليوم الأربعاء السفيرة السويدية الكسندرا ريد مارك والوفد المرافق لها، وتناول الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المتاحة مستقبلا بين البلدين بقطاع النقل.

واستعرضت التهتموني أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والمجالات التي قد تفتح آفاق للتعاون بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجال السلامة على الطرق والنقل العام، مؤكدة أهمية توفير خدمات نقل عام ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة لجميع شرائح المجتمع لتأمين الوصول إلى الخدمات.

من جانبها أكدت الكساندرا على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط الأردن والسويد في مختلف المجالات وخاصة في مجال إيجاد حلول للنقل والتغير المناخي وحرص الطرفين على الحفاظ عليها وتنميتها.