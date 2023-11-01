مجمع الشفاء : قد نعلن وفيات كبيرة خلال ساعات إذا توقف مولد الكهرباء

وطنا اليوم:حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، من كارثة وشيكة في المستشفى وعموم القطاع.

وقال أبو سلمية خلال إيجاز صحفي، الأربعاء، إن أقسام المستشفى الحيوية ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأضاف أنه على العالم أن يسمح بدخول إمدادات الوقود لقطاع غزة قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن ساعات تفصل الكوادر الطبية عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاندونيسي.

وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي، “نوجه نداء استغاثة عاجل الى كل اخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاندونيسي بالوقود لانقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

وأكمل القدرة: “نوجه نداء استغاثة الى دول العالم لانقاذ 42 طفل تحت اجهزة دعم الحياة في حضانات الاطفال و 62 جريح ومريض تحت التنفس الصناعي و 650 مريض بالفشل الكلوي ومئات العمليات في غرف العمليات وغيرهم من المرضى والجرحى”.

وناشد القدرة كافة اصحاب محطات الوقود وابناء الشعب الفلسطيني، ومن لدية أي كمية من الوقود او يعرف مكان به وقود لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاندونيسي بها لانقاذ حياة الجرحى والمرضى