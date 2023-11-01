كلية طب الأسنان تنظم لقاءً ترحيبيًا بطلبتها الجدد

وطنا اليوم:نظمت كلية طب الأسنان بجامعة البترا لقاءً ترحيبيًا بالفوج الأول من طلبتها بحضور المستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها رئيس اللجنة التأسيسية لكلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس السليحات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكلية.

وأشار بدران إلى أن الجامعة قامت بتوفير مبانٍ للمرحلتين الطبية الأساسية والإكلينيكة السريرية، بمساحة ستة عشر ألفاً وخمسمئة متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية.

ودعا بدران في اللقاء الطلبة إلى الجد والاجتهاد في الدراسة وتكريس وقتهم للدراسة والتعلم، بالإضافة إلى الاستفادة من الحياة الجامعية في صقل شخصية الطالب في أثناء الدراسة، كما وجه الطلبة إلى الاستفادة من مرافق الجامعة الموجودة لخدمة الطلبة، وخاصة المكتبة، والمكتبة الإلكترونية لطب الأسنان.

وأكد السليحات في كلمته الترحيبية حرص كلية طب الأسنان على تدريب طلبتها على جميع التقنيات الحديثة في طب الأسنان بما في ذلك طب الأسنان الرقمي، بالإضافة إلى الأساليب التقليدية في طب الأسنان ليكون الطالب مهيأً لجميع ظروف العمل.

وأشار السليحات إلى أن كلية طب الأسنان أوفدت لغاية الآن أربعة عشر موفدًا متميزًا للحصول على الماجستير والدكتوراه في جميع مجالات طب الأسنان، في عدد من الجامعات العالمية المرموقة في أميركا وبريطانيا وكندا وألمانيا، ومازالت عجلة الإيفاد مستمرة، وذلك من منطلق حرصها على رفد الكلية بالخبرات الأكاديمية القادرة على تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المواكبة للتطورات في طب الأسنان.

وحث السليحات الطلبة على الاجتهاد في الدراسة، والتميز في مجال طب الأسنان، ومتابعة كل ما هو جديد، وأيضًا المشاركة في البحث العلمي في أثناء الدراسة.

وأشار السليحات إلى أن الاتفاقيات التي عقدتها جامعة البترا مع جامعة كوينز/ بلفاست البريطانية، وألبرتا الكندية، والجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والمستشفى التخصصي في الأردن، تهدف إلى تعزيز تدريب الطلبة، وتوسيع آفاق الخبرة العلمية والعملية لديهم.

وتضمن اللقاء الترحيبي مجموعة من كلمات أعضاء الهيئة التدريسية، قدم فيها كل من الدكتورة فاطمة مليجي، والدكتورة أميرة عبد النبي، والدكتور سامر الصاوي، والدكتور مصطفى مجر، والدكتور جمال عبد القادر، قدموا فيها نبذة عن المواد التي سيدرسونها والمختبرات التي سيتم تدريب الطلبة فيها، في المرحلة ما قبل السريرية، كما تضمن اللقاء عرضاً تقديميًا للخطة الدراسية وأنظمة وتعليمات برنامج دكتور في طب وجراحة الأسنان.