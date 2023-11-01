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الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

منذ ساعة واحدة
This picture on March 16, 2020 shows a view of the Masnaa crossing on the Lebanon-Syria border, ahead of its closure as part of measures against COVID-19 coronavirus disease. - Lebanon on March 15 urged people to stay at home for two weeks and prepared to close its main airport to stem a novel coronavirus outbreak that has killed three people in the country. The COVID-19 virus has officially infected 99 people in the Mediterranean nation. Beirut international airport will close from March 18-29, while no one will be allowed in through maritime or land ports of entry during that period, according to the country's information minister. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين من السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.
ويأتي ذلك، حرصاً من الوزارة على سلامة المواطنين في الخارج، نظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:
– الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
– وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo

وتالياً رابط التسجيل:
‏https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form


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