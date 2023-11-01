الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

وطنا اليوم:حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين من السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

ويأتي ذلك، حرصاً من الوزارة على سلامة المواطنين في الخارج، نظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:

– الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

– وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo

وتالياً رابط التسجيل:

‏https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form